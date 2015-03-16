В Раду внесли законы относительно выполнения минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Спикер отметил, что в минских соглашениях определено, в частности, постановление относительно территорий, на которых должны быть проведены местные выборы. «И на которых будет введен после этих местных выборов особый порядок осуществления местного самоуправления, в соответствии с тем законом, который был принят прошлым созывам украинского парламента», -сказал Гройсман.

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Он добавил, что речь идет также о пакете вопросов, связанных с миротворцами.

«Было принято решение СНБО и мы это обсуждали с коллегами — народными депутатами и лидерами фракций. Должен сегодня сказать свое слово парламент», - сказал Гройсман.

Он также заметил, что необходимо рассмотреть вопросы о децентрализации, жилищно-коммунальном хозяйстве, правительственных инициативах, которые связаны с сотрудничеством со Всемирным банком.

Также на этой неделе должен рассматриваться вопрос об освобождении от налогообложения общественных организаций, добавил председатель ВР.