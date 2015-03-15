Гройсман планирует усовершенствовать работу Рады

Об этом он сказал в эфире винницкого городского телевидения.

«Будет систематизирована работа парламента, 26 марта будут создано 7 рабочих групп. Они наработают «дорожный план» - кто чем и как будет заниматься. Он будет включать, в том числе и конституционную реформу, которая предусматривает децентрализацию власти. Без этого будет очень трудно провести реформы, в образовании, в здравоохранении, и даже в экономической политике трудно будет достичь успеха», - отметил Гройсман.

Председатель ВР объяснил, что этот «дорожный план» сформирует задание и работу между комитетами Верховной Рады, профессиональную среду.

Читайте такжеГройсман: Украина должна пройти непростой путь от постсоветского государства к современной европейской стране«И мы увидим, что результативность парламента станет выше», - убежден Гройсман.

Председатель Верховной Рады отметил, что в парламенте уже систематизировали все, что было наработано коалиционным соглашением, программой правительства, Стратегией развития Украины-2020 и соглашением об Ассоциации с Европейским Союзом. «Получилось, что нам надо принять около 300 документов, из которых 95 - целостные законы», - отметил он.