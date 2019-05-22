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Кириленко считает, что референдум "о мире" выгоден Кремлю

10:40, 22 мая 2019
Политика
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Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть допускает вынесение на референдум вопрос "о мире" с Россией / Министерство обороны Украины

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в случае проведения референдума относительно договоренностей с Россией могут принять выгодные Кремлю решения.

Об этом он написал в Twitter.

«Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особенно в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них - дело техники», - написал он.

Как сообщал УНИАН, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть допускает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ.

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Теги: #Россия#Кириленко#война на Днбассе