Кириленко считает, что референдум "о мире" выгоден Кремлю

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что большинство украинцев, "не вдаваясь в детали", проголосуют "за мир".

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что в случае проведения референдума относительно договоренностей с Россией могут принять выгодные Кремлю решения.

Об этом он написал в Twitter.

«Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особенно в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них - дело техники», - написал он.

Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления АП предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно,что все проголосуют "за мир",не вдаваясь особенно в детали. Что и является удельным целью Кремля. Остальные для них - дело техники — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) May 22, 2019

Как сообщал УНИАН, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что власть допускает вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ.