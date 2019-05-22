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Глава АП о "красных линиях" в переговорах с РФ: мы не торгуем нашими территориями и людьми

09:15, 22 мая 2019
Политика
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Андрей Богдан отметил, что АП будет искать компромиссы с РФ / фото УНИАН

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Об этом он сказал в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос депутата Андрея Ильенко, есть ли "красные линии", которые невозможно нарушить.

Богдан заявил, что компромиссы искать необходимо, но территориями и людьми государство торговать не будет.

"Есть очень хорошее правило, которое существует в дипломатии, - не фиксировать свои красные линии до того, как идешь на переговоры. Я бы рекомендовал уважаемым представителям партии "Свобода", тем более народным депутатам, научиться этой очень хорошей практике, эта практика – она выработана опытом веков, а не сиюминутным желанием получить рейтинг. Мы вынуждены искать компромисс. Единственное – Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - сказал Андрей Богдан.

Накануне, 21 мая, Андрей Богдан стал главой Администрации президента Украины.

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Теги: #Россия#Владимир Зеленский