Вехи недели. Аванс от МВФ, юбилеи в рабочем режиме и европейская проблема Донбасс

Кредит МВФ для Украины уже давно – больше, чем просто внушительная сумма в специальных депозитарных расписках, в которых исчисляются суммы заимствований той или иной страной. Для фактически воюющей страны, четверть промышленного потенциала которого пострадала от агрессии, получить мощную финансовую инъекцию означает быть обнадеженной, осознать, что цивилизованный мир в Украину верит. Капиталисты давно и профессионально научились считать деньги, хотя в кредитовании нашей страны без политической составляющей не обошлось.

В сложившейся ситуации украинской власти крайне важно не начать эпическое выяснение того, кто сумел очаровать Кристин Лагард, а действовать максимально согласованно. Президент, парламент и правительство находятся в одной лодке, пространства для принятия решений, повышающих рейтинг, ни у кого из них нет. Да сегодня, по большому счету, уже не до замеров популярности, поскольку на кону – выживание Украины. И временное исчезновение Владимира Путина никого не должно обманывать – общественно-политический климат России еще долго будет недружественным в отношении нашей страны независимо от того, кто будет в Кремле хозяйничать.

Владимира Гройсмана как председателя Верховной Рады заметно радует ее высокий коэффициент полезного действия. К сожалению, это едва ли не единственный показатель, которым слуги народа могут похвастаться, да и то по причине быстрого избрания парламентского руководства. Хотя коалиция якобы цветет и пахнет, негативные сигналы из нее поступают не только в интервью Юрия Луценко «Украинской правде», но и в решениях съезда Радикальной партии Ляшко, словно взявшей на вооружение лозунг «Мал клоп да вонюч». Хочу напомнить, что коалиционное соглашение не предусматривает распада коалиции в случае выхода одной (а чисто арифметически – даже трех) капризничающей фракции, но соратникам президента и премьера хорошо бы отладить вопросы взаимодействия на качественно ином уровне.

Это касается не только Верховной Рады, но и Кабинета Министров, являющегося коллегиальным органом (об этом лучше всех помнит Юлия Тимошенко). Хотя обладающих министерскими портфелями выдвиженцев «БПП» больше, «народные фронтовики» занимают ключевые позиции, в обход которых принять решение, ставящие премьера в положение хуже губернаторского, невозможно. Перед исполнительной властью сегодня стоят беспрецедентные вызовы, которые можно решать только сообща. И каждой группе влияния придется делать выбор – либо муссировать перспективы кадровых перестановок в правительстве, выискивая собственный интерес, либо работать в интересах Украины. Сегодня, если говорить откровенно, у государства не осталось запаса прочности, даже эфемерного НЗ, все необходимо нарабатывать сначала. Причем – в крайне неблагоприятных условиях военно-политического и экономического кризиса.

Интересной и показательной выглядит судьба троих судей, на задержание и арест которых дала согласие Верховная Рада. Хотя Винницкий суд украсил Оксану Царевич и Виктора Кицюка электронными браслетами, их, как и Сергея Вовка, коллеги не стали брать под стражу. Похоже, реформирование судебной системы, опоясанной круговой порукой, будет крайне проблематичным.

Ситуация на Донбассе остается стабильно напряженной. Выглядит показательным не только стремление самопровозглашенных ДНР и ЛНР форсировать реализацию Минских договоренностей в части их формализации (эти образования на теле Донбасса остаются никем не признанными), но и констатация Петра Порошенко. Украинский президент заявил немецкому изданию Bild накануне встреч в Берлине с тамошним истеблишментом, что Минские договоренности не работают. И это, судя по всему, может стать проблемой для всей Европы, а не только для периодически заигрывающего с Путиным ЕС.

Евгений Магда