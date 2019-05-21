У Зеленского могут инициировать внеочередное заседание Рады на 22 мая

Заседание хотят провести для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил о вероятном обращении к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента на 22 мая для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций президента с лидерами фракций и групп парламента о роспуске Верховной Рады.

«На сегодняшний день еще идут консультации с ЦИК относительно процедур самых выборов, и, возможно, принято решение об обращении к председателю ВР Андрею Парубию о созыве на завтра внеочередной сессии (внеочередного заседания парламента - УНИАН) и принятии изменений в закон о выборах народных депутатов», - сказал он.

«На сегодня есть понимание, что, возможно, будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые будут отменять мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%. Еще один важный момент - уменьшение сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе проведения выборов», - добавил Богдан.

Он отметил, что эти три вопроса будут поставлены на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время.