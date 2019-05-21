Доходы Зеленского в 2018 году выросли на 6 миллионов гривен - декларация

В целом доходы президента Украины в прошлом году составили около 37 миллионов гривен.

В 2018 году президент Украины Владимир Зеленский и его семья увеличили свои доходы на 6 миллионов гривен по сравнению с 2017 годом.

Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, пишет движение ЧЕСНО.

В целом доходы Зеленского составили около 37 миллионов гривен.

Доходы президента и членов семьи по 2018 год составили 14,63 миллиона гривен, из которых 10,46 миллиона гривен составили доходы за предпринимательскую деятельность.

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Денежные активы в прошлом году составили около 22,55 миллиона гривен.

В 2017 году общая сумма состояний Зеленского составила 31,33 миллиона гривен. Таким образом, разница составляет около 6 миллионов гривен.

Месту фактического проживания Зеленского значится село Иванковичи Васильковского района. Там у супругов есть дом площадью 353 кв. м.

Из новинок - среди объектов незавершенного строительства указано пять гостиничных номеров в Грузии. Также появилась вилла в Италии на кв. м 413. Вилла зарегистрирована на компанию San Tommaso S. R. L., где Зеленский значится конечным бенефициаром.

В целом президент задекларировал семь предприятий, где он и его жена являются конечными бенефициарами.

Следует отметить, что согласно рекомендациям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Зеленский на протяжении 30 дней должен передать предприятия другим физическим или юридическим лицам.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.