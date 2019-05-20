Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

Зеленский заявил, что готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам в мире, которые готовы работать на благо государства.

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о предоставлении двойного гражданства.

Об этом глава МИД написал в Facebook.

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«Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну», - отметил дипломат.

По его словам, он «считал и считает этот шаг необходимым и адекватным».

Однако, Климкин отметил, что в случае наличия гражданства страны-агрессора - только после деоккупации Крыма и Донбасса.

«Это абсолютный must», - добавил министр.

Ранее, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на планете и заявил о готовности предоставить гражданство тем, кто живет в других странах.

«Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире... Я обращаюсь ко всем украинцам на планете – вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство», - заверил Зеленский.