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Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

16:54, 20 мая 2019
Политика
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Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве / фото УНИАН

Об этом глава МИД написал в Facebook.

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«Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну», - отметил дипломат.

По его словам, он «считал и считает этот шаг необходимым и адекватным».

Однако, Климкин отметил, что в случае наличия гражданства страны-агрессора - только после деоккупации Крыма и Донбасса.

«Это абсолютный must», - добавил министр.

Ранее, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на планете и заявил о готовности предоставить гражданство тем, кто живет в других странах.

«Сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире... Я обращаюсь ко всем украинцам на планете – вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство», - заверил Зеленский.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Двойное гражданство#гражданство Украины#Павел Климкин#Владимир Зеленский