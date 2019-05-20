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В Кремле заявили об отсутствии в расписании Путина контактов с Зеленским

13:15, 20 мая 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, планируются ли какие-то контакты на высшем уровне между Украиной и Россией.

«Нет, сейчас в повестке дня никаких контактов нет», - сказал Песков.

Как известно, сегодня в Верховной Раде состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.

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Теги: #Кремль#Владимир Зеленский