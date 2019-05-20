В Кремле заявили об отсутствии в расписании Путина контактов с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент на повестке дня никаких контактов нет.

Контакты на высшем уровне между Украиной и Россией не запланированы.

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Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, планируются ли какие-то контакты на высшем уровне между Украиной и Россией.

«Нет, сейчас в повестке дня никаких контактов нет», - сказал Песков.

Как известно, сегодня в Верховной Раде состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.