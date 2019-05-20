Роспуск Рады: Вятрович заявил о нарушении Зеленским Конституции
12:36, 20 мая 2019Политика
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Зеленский заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Президент Владимир Зеленский нарушил Контстиуцию меньше чем через 45 минут после присяги на Конституции.
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Об этом заявил председатель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.
"Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента", - написал Вятрович.
Как сообщал УНИАН, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и официально стал шестым президентом Украины. Также он уже заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
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