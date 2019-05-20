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Роспуск Рады: Вятрович заявил о нарушении Зеленским Конституции

12:36, 20 мая 2019
Политика
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Президент Владимир Зеленский нарушил Контстиуцию меньше чем через 45 минут после присяги на Конституции.

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Об этом заявил председатель Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента", - написал Вятрович. 

Как сообщал УНИАН, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и официально стал шестым президентом Украины. Также он уже заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #Вятрович#роспуск Рады#Владимир Зеленский