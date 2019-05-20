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Зеленский в своей речи вспомнил слова американского актера и президента Рейгана

11:29, 20 мая 2019
Политика
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Зеленский процитировал Рейгана / скриншот

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Об этом он заявил в ходе торжественного заседания Верховной Рады.

"Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом. "Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой". Это просто цитата", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Зеленский попросил не размещать его портреты в кабинетах.

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Теги: #Владимир Зеленский