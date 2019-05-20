"Президент не икона": Зеленский попросил не размещать его портреты в кабинетах

Зеленский заявил, что президент - не икона и предложил вместо этого депутатам повесить портреты своих детей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на инаугурации попросил депутатов и министров не вешать его портрет в своих кабинетах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

Зеленский заявил, что президент - не икона и предложил вместо этого депутатам повесить портреты своих детей.

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза», - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве проходит инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.