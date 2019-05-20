"Было весело": Парубий шуткой завершил церемонию инаугурации Зеленского
11:27, 20 мая 2019Политика
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Владимир Зеленский заявил, что в следующие 5 лет на посту главы государства он будет делать все, чтобы украинцы не плакали.
Парубий шуткой завершил церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского / Фото УНИАН
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий шуткой завершил церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
"Было весело", - сказал Парубий из президиума парламента, закрывая инаугурацию.
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Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что в следующие 5 лет на посту главы государства он будет делать все, чтобы украинцы не плакали.
«В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались... В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали», - заверил президент.
Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с РФ и назвал условие
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