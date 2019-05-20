Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с РФ и назвал условие

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не мы начали войну, но нам ее заканчивать".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

"История несправедлива - это правда. Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение украинских пленных", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе и рассказал, на что ради этого готов.