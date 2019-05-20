Зеленский произнес первую речь на посту президента (видео)

Новоизбранный президент принес присягу в парламенте.

В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский в Раде произнес первую речь на посту президента Украины.

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"Каждый из нас – президент. Все 100% украинцев – это наша совместная победа и наш совместный шанс, за который мы совместно отвечаем… Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине… Сегодня каждый из нас несет ответственность за Украину", - заявил он в парламенте.

"... Каждый из нас умер на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас и каждый из нас – переселенец. Те, кто потерял собственный дом и открыл двери своего дома, – разделил эту боль. И каждый из нас заробитчанин...", - говорит Зеленский.

Также новоизбранный глава государства заявил, что украинцев 65 миллионов.

"Нас 65 миллионов. И вы все нам необходимы. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениры из-за границы не нужны, привезите нам свой опыт и ментальные ценности. Скептики скажут, это фантастика, невозможно. А может, это и есть наша национальная идея – сделать невозможное", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский принял присягу президента и официально вступил в свои полномочия. Он зачитал текст присяги и получил удостоверение президента, нагрудный знак, гербовую печать и булаву.