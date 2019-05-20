На инаугурацию Зеленского прибыли Филарет и Епифаний
10:03, 20 мая 2019Политика
764 0
Также в гостевой ложе присутствуют представители разных церквей.
Епифаний отметил, что патриарх Филарет является для него моральным авторитетом / фото УНИАН
На торжественное заседание Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским прибыли предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевской и всея Украины Епифаний и почетный патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет.
Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, как Епифаний оценивает то, что на заседание прибыл и Филарет, он ответил: “Это хорошо. Патриарх Филарет является моральным авторитетом, который сделал много для установления независимой поместной православной церкви. Поэтому он должен присутствовать на торжественных мероприятиях, которые связаны в целом с нашей украинской державой”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского