На инаугурацию Зеленского прибыли Филарет и Епифаний

Также в гостевой ложе присутствуют представители разных церквей.

На торжественное заседание Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским прибыли предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевской и всея Украины Епифаний и почетный патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, как Епифаний оценивает то, что на заседание прибыл и Филарет, он ответил: “Это хорошо. Патриарх Филарет является моральным авторитетом, который сделал много для установления независимой поместной православной церкви. Поэтому он должен присутствовать на торжественных мероприятиях, которые связаны в целом с нашей украинской державой”.