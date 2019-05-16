"Ему хочется благодарности": религиовед объяснила претензии Филарета к Епифанию

По словам эксперта, претензии патриарха можно рассматривать с разных сторон.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что глава ПЦУ митрополит Епифаний игнорирует его вклад в создание поместной украинской церкви.

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Такое мнение выразила религиовед Вита Титаренко, комментируя угрозы Филарета восстановить Киевский патриархат, передает «Обозреватель».

"Есть заявления Филарета, есть амбиции. Понятно, что ему хочется определенной благодарности за весь тот путь, который он прошел на пути конституированию церкви. Но хочется верить, что хватит выдержки и митрополиту Епифанию в решении этого вопроса, поскольку он все время говорит, что он благодарен, он понимает и так далее. И в то же время хватит понимания святейшему патриарху Филарету, что, несмотря ни на что, процесс конституирования Православной церкви Украины начался, он идет", – сказала Титаренко.

По словам эксперта, претензии патриарха можно рассматривать с разных сторон.

"Мы помним, что патриарх не прибыл на вручение Томоса, он не был на интронизации митрополита Епифания. Общение было нарушено. Возможно, митрополиту Епифанию следует больше внимания уделить своему наставнику. Этот вопрос остается между двумя главами", – отметила она.

"Очень бы не хотелось, чтобы это перерастало в противостояние двух первых лиц, потому что это никак не может быть на пользу новообразованной Православной церкви Украины", – добавила Титаренко.