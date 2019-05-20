Порошенко уволил Марчука с поста представителя Украины на переговорах по Донбассу

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы государства вчера.

Президент Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от выполнения обязанностей представителя Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы государства вчера.

"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от исполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 17 мая президент Петр Порошенко уволил Ирину Геращенко от исполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. С мая 2015 года Геращенко был представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске.