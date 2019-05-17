Россию нельзя возвращать в ПАСЕ из-за ее агрессии в Украине - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литовской Республики подчеркнул, что Россия ничего не изменила ни на словах, ни на деле.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступил против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Мы не можем позволить безусловное возвращение России в ПАСЕ за счет ценностей и принципов Совета Европы. Россия ничего не изменила ни на деле, ни на словах, и продолжает агрессию против Украины. Наши европейские ценности мало что значат, если их не защищать", - сообщил министр на странице в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.

Сегодня, 17 мая, министры иностранных дел более 30 из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации.

Глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев заявил, что возвращение России в ПАСЕ невозможно без внесения изменений в регламент Ассамблеи.