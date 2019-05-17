В шаге от булавы. Какой будет инаугурация Зеленского и как приходили к власти его предшественники

Согласно Конституции, новоизбранный президент должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней после того, как Центральная избирательная комиссия огласила официальные результаты выборов. Дату торжественного принесения присяги новым главой государства народу Украины определяет Верховная Рада. На момент вынесения решения по этому вопросу, в парламенте было зарегистрировано семь проектов постановлений, указывающих на диапазон возможных дат, начиная с 19 мая, для проведения инаугурации.

16 мая более трех сотен народных депутатов определили для проведения торжественных мероприятий по этому случаю понедельник, 20 мая.

Согласно утвержденного Радой постановления, сама процедура посвящения в президенты выглядит так: в парламенте проходит специальное заседание, которое транслируется в прямом эфире по всем телеканалам. Заслушав гимн Украины, открывает его спикер Верховной Рады, который представляет гостей, присутствующих на заседании и передает слово главе ЦИК для оглашения результатов выборов. После этого глава Конституционного суда сообщает, выполнил ли избранник требования, необходимые для вступления в должность президента и вручает ему присягу президента Украины. Положа руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, новоизбранный глава государства подписывает текст и передает документ главе КСУ, а глава КСУ – главе парламента, после чего тот закрывает торжественное заседание.

Такую процедуру утвердили в Украине сравнительно недавно, в 2004 году. Поэтому двое украинских президентов присягали народу несколько иначе. УНИАН узнавал, как именно приходили к власти президенты Украины и чего ждать от инаугурации Владимира Зеленского.

Скромно и с нуля

Собственно, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который присягнул на верность народу спустя четыре дня после оглашения результатов, и стал основоположником внедрения торжественной церемонии инаугурации и передачи власти преемнику. Поскольку это была первая такая церемония для независимой Украины, сам Кравчук, присягая в здании Верховной Рады, даже не пел гимн. Причиной такого «казуса» стало отсутствие утвержденного текст гимна. Поэтому в сессионном зале парламента оркестр сыграл только его мелодию – хора не было.

Кроме того, именно в 1991-м впервые возник вопрос о том, на чем именно президент будет приносить присягу. И так как на тот момент из официальных документов у тогдашнего главы государства была только Конституция УССР, после длительных обсуждений было решено использовать Пересопницкое Евангелие.

Народный депутат первого созыва Верховной Рады Тарас Стецькив вспоминает, что идею присяги на Евангелии предложили историки. «Они заявили, что это было бы правильно, поскольку это был самый старый перевод на украинском языке. И потому выбрали именно Евангелие», - говорит он.

По его словам, за основу торжественной президентской присяги Кравчук взял присягу народного депутата УССР. «Все делали по-быстрому и никто особо не заморачивался. Была присяга депутата, аппарат быстро ее переделал и Кравчук ее прочитал. Понимаете, у всех было приподнятое настроение из-за референдума, а выбором президента мы фактически закрепляли независимость», - пояснил Стецькив.

Однако торжественного приема как такового у первого президента не было – его провели скромно, только для иностранных делегаций.

Также скромно впервые принимал присягу в 1994 году и второй президент Леонид Кучма. Посвящение в президенты состоялось в здании Верховной Рады, куда Кучма вошел через боковую дверь, без сопровождения первой леди Людмилы Кучмы и даже без почетного караула.

На втором сроке, в 1999-м, скромность Кучмы улетучилась и он, отказавшись от торжественного заседания в Раде, устроил большой прием во дворце «Украина», куда пригласил, помимо иностранных делегаций, массу гостей. Впрочем, как заявлял тогдашний глава Администрации президента Владимир Литвин, траты на церемонию были минимальными. В основном, за счет того, что не было необходимости размещать делегации в гостиницах - главы многих государств участвовали только в церемонии принятия присяги Кучмой. Также для каждой делегации выделили не больше двух автомобилей представительского класса.

В 1999-м Кучма впервые ввел в моду атрибуты главы государства - нагрудную цепь со знаком президента, гербовую печать и булаву.

Казусы и дороговизна

У следующих президентов скромность в проведении инаугурации уже была не в почете. Когда после Оранжевой революции к власти пришел Виктор Ющенко, он устроил целое двухчасовое шоу: сначала принес присягу в Раде, после чего проследовал в свою резиденцию в Мариинском дворце. Проведя там встречу с руководством армии, он отправился на Майдан, где произнес речь. Торжественный прием, куда пригласили представителей иностранных делегаций, Ющенко также провел в Мариинском дворце, после чего, по случаю инаугурации, во дворце «Украина» состоялся концерт и был запущен фейерверк. Тогда на это театрализованное действие Ющенко потратил почти полтора миллиона гривен из госбюджета.

«Ющенко хотел сделать все очень помпезно – у него действие на Майдане было как прямое продолжение Оранжевой революции. Для него то, что происходило в Раде, имело гораздо меньшее значение», - говорит политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

Спустя пять лет Янукович решил утереть нос своему оппоненту и затеял не менее помпезную церемонию. Правда, это у него не сильно получилось – его вступление в должность сопровождалось зловещими знамениями. Сначала, накануне инаугурации, на Майдане треснул памятник основателям Киева. Потом, когда Янукович входил в здание Верховной Рады, перед ним захлопнулась дверь, а сам зал заседаний был полупустым, поскольку тогдашняя оппозиция отказалась принимать участие в торжествах.

Янукович почти не пел государственный гимн, а когда получил один из атрибутов президента – президентскую печать, просто положил ее себе в карман.

Что касается приема по случаю инаугурации, то он у Януковича был, скорее, «для галочки».

«У Януковича инаугурация была чисто формальной – он прошел саму процедуру и не мог не проводить прием, поскольку, по государственному протоколу, при приезде иностранных гостей прием - это обязательный жест в знак уважения», - вспоминает Чорновил.

В 2014 году не менее пышно принял пост №1 и нынешний президент Петр Порошенко. Тогда его инаугурацию транслировали ряд телеканалов, причем, на нескольких языках – украинском, русском, немецком, французском, английском и испанском. После заседания Верховной Рады на Софийской площади прошел молебен и церемония поднятия флага. Далее Порошенко провел несколько встреч в АП и отправился на торжественный прием в Мистецьком Арсенале.

«Прием был обязателен. У Порошенко также было достаточно большое представительство иностранных делегаций, и он дополнил его определенным смысловым моментом, потому как у нас в разгаре были действия, которые тогда еще никто не осмеливался назвать войной. Выступления по этому поводу просто должны были прозвучать», - говорит Чорновил.

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Что касается Владимира Зеленского, то кроме даты инаугурации, о его вступлении на должность мало, что известно. Ранее в информпространстве поговаривали, что, например, церемонию присяги военных новому главнокомандующему могут провести на Софийской площади. Однако в пресс-службе Зеленского УНИАН сообщили, что от этой идеи в команде Зе отказались. Вполне вероятно, дабы не повторять за Петром Порошенко. «Скорее всего, все будет происходить в районе Верховной Рады и Мариинки – на Софийской площади ничего такого не будет происходить», - отметили в пресс-службе.

Как рассказал УНИАН идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук, новый президент может пойти на некоторое нарушение протокола. Дело в том, что вопрос о проведении официального приема для иностранных делегаций еще не решен, а неофициальной части такого приема может не быть вовсе. «Вопрос о коктейльной части не был решен. Изменилось ли что-то, у меня такой информации нет», - сказал он.

Кроме того, ранее соратник Владимира Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк отмечал, что, помимо официальной церемонии, его команда готовит и определенные «фишечки», которые держат в строжайшем секрете.

Уже в понедельник новый президент Украины присягнет народу, от которого получил чрезвычайный мандат доверия. И важно понимать, что растерять его можно в считанные месяцы.

Анастасия Заремба