"Как можно выйти из того, чего нет?": у Зеленского прокомментировали демарш "Народного фронта"

По словам представителей новоизбранного президента, Украине нужен дееспособный парламент, поскольку это запрос украинского народа.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского прокомментировала выход фракции «Народный фронт» из коалиции.

Об этом говорится в распространенном журналистам заявлении команды новоизбранного президента.

«Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из «коалиции». Но как можно выйти из того, чего нет?», - говорится в заявлении.

У Зеленского отмечают, что, фактически, коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее покинули фракции «Самопомочи», «Батькивщины» и Радикальной партии.

«Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», - отмечается в сообщении.

«Однако хотим напомнить, что страна нуждается в изменениях и глубинных реформах. Это - запрос украинского народа. И для его реализации нужен дееспособный парламент», - резюмировали у Зеленского.

Читайте такжеВ БПП заявили, что Зеленский все равно может распустить парламент

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.