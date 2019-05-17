Суд открыл производство по иску Розенблата к Порошенко и Сытнику

Дело будет рассматриваться Окружным админсудом Киева в упрощенном производстве, без вызова сторон.

Окружной административный суд Киева открыл производство по установлению полномочий у президента Украины Петра Порошенко для назначения Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда города Киева.

Производство открыто по иску народного депутата Борислава Розенблата.

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Дело будет рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон, судебные заседания будут проводиться по имеющимся в деле материалам.

В суде напомнили, что Розенблат обратился в суд с просьбой установить отсутствие у президента Украины полномочий относительно назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Среди других требований иска - установление отсутствия у Артема Сытника компетенции по выполнению обязанностей директора НАБУ и признании противоправными его действий на этом посту.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2015 конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро после трехмесячной работы направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.

16 апреля 2015 Порошенко назначил адвоката Артема Сытника на должность директора Бюро.

Председатель конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Антикоррупционного бюро, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии корреспонденту УНИАН пояснил, что президент единолично назначает директора из числа двух человек, которые ему были предложены конкурсной комиссией.

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В частности, Чубаров напомнил, что по первому варианту закона об Антикоррупционном бюро, глава государства должен был выносить выбранную кандидатуру на должность директора на рассмотрение Верховной Рады Украины. "Так по первому варианту закона. Затем в него внесли изменения, и теперь президент назначает единолично с тех кандидатур, которые ему предлагает конкурсная комиссия", - отметил Чубаров.

Таким образом, председатель комиссии отметил, что президент "одобряет кандидатуру, в данном случае одну из двух, и все ... она (избрана президентом кандидатура) уже в должности".

Справка УНИАН. Детективы НАБУ в рамках так называемого "янтарного дела", получившего большой резонанс, 9 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств при содействии иностранной компании в добыче янтаря.

5 октября 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по так называемому «янтарному» производству в отношении двух народных депутатов Украины - Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова («Народный фронт»). Обвинительный акт касается также еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным экспертов, в Житомирской, Волынской, Ровенской областях насчитывается около тысячи мест незаконной добычи янтаря. Соответствующие данные онлайн-проект «Земляная проказа» получил с помощью инструмента с искусственным интеллектом, представленном в Киеве в сентябре 2018 года. По данным снимков со спутниковых карт по состоянию на 2015-2016 годы, которые совпадают с данными лесных хозяйств, минимум 5 тыс. гектаров лесов нанесен ущерб в результате незаконной добычи янтаря.