"Все делается с улыбками": постпред Украины рассказал о "циничной дипломатии" в Совете Европы насчет РФ

Постоянный представитель Украины заявил, что борьба за недопущение возвращения делегации России в ПАСЕ продолжится на уровне депутатов в Ассамблее.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что решение о возвращении делегации Российской Федерации в сессионный зал Парламентской ассамблеи без выполнения каких-либо условий относительно восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины является противоречивым и позорным.

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Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Некоторые ключевые столицы Европы приняли решение вернуть РФ в ПАСЕ. Все делается с улыбками, заверениями в верности ценностям и благим намерениям. За кулисами - нормальная циничная дипломатия тех, кто решил любой ценой выручить своего "вредного", но давнего партнера - Россию", - отметил Кулеба.

Посол заявил, что "Украина и 5 других государств проголосовали против этого решения при принятии проекта на уровне послов".

"Это противоречивое по содержанию и позорное по контексту решение. Консенсуса относительно него в Комитете министров нет. Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хельсинки министры иностранных дел более 30 из 47 стран-членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.

На апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.