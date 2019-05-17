Парубий объявил о начале отсчета 30-дневного срока для формирования новой коалиции

На протяжении месяца в Раде должна быть создана новая коалиция.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что в течение месяца должна быть сформирована новая коалиция, он призвал фракции и группы парламента начать консультации относительно формирования новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил в сессионном зале парламента.

Он добавил, что согласно Конституции, в течение одного месяца, со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в ВР должна быть сформирована новая коалиция.

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“В связи с этим призываю представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции”, - сказал Парубий.

Он также добавил: “Давайте признаем - это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой!”

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации относительно подготовки нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Парубий, в свою очередь, объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

«Сегодня коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность», - сказал спикер.