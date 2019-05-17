Порошенко уволил Елисеева с должности заместителя главы АП
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.
Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
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"Освободить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - отмечается в документе.
Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подал в отставку.
Комментируя отставку, Елисеев заявил, что своим уходом намерен "очистить пространство для новой команды".
Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.