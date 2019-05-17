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Порошенко уволил Елисеева с должности заместителя главы АП

09:26, 17 мая 2019
Политика
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Порошенко уволил Елисеева /фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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"Освободить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - отмечается в документе.

Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подал в отставку.

Комментируя отставку, Елисеев заявил, что своим уходом намерен "очистить пространство для новой команды".

Константин Елисеев был назначен заместителем главы АП в июле 2015 года и курировал внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

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Теги: #Елисеев#Администрация президента#Петр Порошенко