Экс-офицер КГБ заявил о причастности Путина к наркоторговле в 90-х

Как пишет корреспондент русской службы Би-би-си Виктор Нехезин, речь идет о досье на Виктора Иванова, нынешнего директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и одного из доверенных лиц президента России Владимира Путина. Этот документ составил Юрий Швец в сентябре 2006 года по заказу Александра Литвиненко для компании Titon, передает BBC Украина.

Читайте такжеПутина отправят на "отдых" уже в ближайшие дни - Илларионов

Господин Швец утверждает, что включил в это досье информацию о связях Владимира Путина и Виктора Иванова с так называемым " Тамбовской преступной группировкой, которая, в свою очередь, в 90-х годах занималась наркоторговлей и отмыванием денег одного из колумбийских наркокартелей.

По мнению господина Швеца, это досье не только стало причиной срыва важной коммерческой сделки от которой Виктор Иванов, якобы, планировал лично получить 10-15 млн долларов в виде "отката", но и могло серьезно побеспокоить самого Владимира Путина.

Общественное расследование смерти Александра Литвиненко, проводится по решению Высокого суда, который таким образом удовлетворил просьбу вдовы Александра Литвиненко Марины.

Главная цель расследования - ответить на вопрос, причастна ли российская власть к гибели Литвиненко.