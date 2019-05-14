В Верховной Раде предлагают провести инаугурацию Зеленского 28 мая

Такой проект постановления внесли трое депутатов из фракции "Народный фронт", один депутат из "БПП" и один внефракционный.

В Верховной Раде предлагают провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте зарегистрирован еще один проект постановления «О проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины по поводу принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины» (№ 10270-7).

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Авторами этого законопроекта являются народные депутаты Украины из фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмиль, а также народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Мушак и внефракционный депутат Остап Еднак.

Проектом постановления предусмотрено, что торжественное заседание должно быть проведено 28 мая в 10.00.

По состоянию на 14 мая в Верховной Раде Украины зарегистрировано 8 проектов постановлений, касающихся даты инаугурации. Сегодня также зарегистрирован еще один проект постановления по этому вопросу о проведении торжественного заседания 17 мая, автором которого является народный депутат Владимир Куренной ("БПП").

В то же время, из этих восьми проектов постановлений один уже отозван, то есть рассматриваться в сессионном зале должны 7 проектов постановлений.

Как сообщал УНИАН, комитет Рады рассмотрит дату инаугурации Зеленского 15 мая.