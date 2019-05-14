Комитет Рады рассмотрит дату инаугурации Зеленского 15 мая

По словам исполняющего обязанности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника, если завтра будет решение комитета, то голосование за соответствующие проекты постановлений может состояться в четверг, 16 мая.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента завтра намерен рассмотреть проекты постановления о дате инаугурации новоизбранного президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник сообщил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Он отметил, что сегодня на 12.00 запланировано заседание комитета, но на нем будет рассматриваться вопрос о возможности разблокирования подписания закона о функционировании украинского языка как государственного и закона, касающегося «зеленого тарифа».

Пинзеник уточнил, что на сегодняшнем заседании не будут рассматриваться проекты постановлений, касающихся даты инаугурации.

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Пинзеник отметил, что поскольку первый проект постановления по этому вопросу был зарегистрирован 8 мая, а остальные проекты регистрировались как альтернативные, то в соответствии с Регламентом ВР есть две недели для внесения альтернативных проектов постановлений.

По словам Пинзеника, завтра он будет предлагать членам комитета провести заседание по рассмотрению проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента.

«По состоянию на вчера и сегодня продолжается регистрация таких альтернативных постановлений (о проведении инаугурации) ... Их сейчас не менее пяти», - сказал он.

По словам Пинзеника, сложилась ситуация, что любое промедление с рассмотрением таких проектов постановлений будет восприниматься как «какая-то политическая игра».

Пинзеник отметил, что не хочет быть втянутым в обсуждение политических интриг или скандалов, связанных с датой инаугурации.

«Я буду предлагать комитету провести очередное заседание комитета завтра, в среду, как это запланировано планом нашей работы. К тому времени, я думаю, что сегодня нам придут еще последних два постановления. Я надеюсь, что на завтра они будут последними, и мы сможем рассмотреть их все и дать заключение в пределах предмета ведения нашего комитета», - отметил депутат.

«В среду Регламентный комитет соберется, я считаю, что было бы логичным в четверг (16 мая) этот вопрос снять, так как он приобретает слишком большой резонанс», - резюмировал он.

На сайте парламента сообщается, что заседание комитета по этому вопросу запланировано на завтра на 15.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде зарегистрировано 7 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Несколькими проектами предлагается провести инаугурацию 19 мая. Другими - 17 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая.

10 мая Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, делает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.