Порошенко: я заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского

Президент пообещал поддержку в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован, чтобы Верховная Рада как можно скорее приняла решение о проведении инаугурации и вступлении в должность нового главы государства.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель.

«Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка в скорейшем вступлении господина Зеленского в должность», - заверил президент.

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Он также отметил, что отдельно прозвучала позиция относительно возможных досрочных парламентских выборов.

«С одной стороны политик должен быть всегда готов к выборам. Я здесь не вижу никакой проблемы. С другой стороны, демократия - это процедура. И все должно быть с соблюдением конституционной и законодательной процедуры», - сказал Порошенко.

«Сегодня нужно, чтобы парламент в рамках Конституции и законодательства нашел то решение, которое бы и устроило украинский народ, и устроило избранного президента, и обеспечило защиту демократии, конституционного процесса», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 мая в Верховную Раду внесено 6 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Зеленского. После отзыва одного из них, на рассмотрении остаются пять проектов постановлений. В проекте №10270 автор - народный депутат Сергей Мищенко предлагает дату - 19 мая. Ту же дату предлагает в проекте 10270-1 Виктор Балога и Сергей Каплин в проекте 10270-3.

10 мая новоизбранный президент Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием принять дату инаугурации 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, делает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.