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Епифаний рассказал о впечатлениях от Зеленского во время их первой встречи

21:05, 12 мая 2019
Политика
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Епифаний рассказал о первой встрече с Зеленским / фото УНИАН

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский произвел на предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания положительное впечатление во время их первой личной встречи.

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Об этом митрополит рассказал в интервью Espreso.tv.

«Да, я имел первую личную встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Он на меня произвел весьма положительное впечатление как человек. Он получил большой вотум доверия украинского общества, которое много от него ожидает», – сказал Епифаний.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. «Мы говорили о том, что будем в дальнейшем сотрудничать. Мы как Украинская церковь будем поддерживать и президента, и украинское государство в конструктивных действиях. Во всем, что будет касаться единства и развития Украинского государства, мы будем работать как партнеры. Я верю, что мы в дальнейшем будем делать все для того, чтобы эти отношения сохранялись хорошими», – добавил предстоятель ПЦУ.

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Теги: #ПЦУ#Епифаний