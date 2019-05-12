Епифаний рассказал о впечатлениях от Зеленского во время их первой встречи

По словам митрополита, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский произвел на предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания положительное впечатление во время их первой личной встречи.

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Об этом митрополит рассказал в интервью Espreso.tv.

«Да, я имел первую личную встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Он на меня произвел весьма положительное впечатление как человек. Он получил большой вотум доверия украинского общества, которое много от него ожидает», – сказал Епифаний.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. «Мы говорили о том, что будем в дальнейшем сотрудничать. Мы как Украинская церковь будем поддерживать и президента, и украинское государство в конструктивных действиях. Во всем, что будет касаться единства и развития Украинского государства, мы будем работать как партнеры. Я верю, что мы в дальнейшем будем делать все для того, чтобы эти отношения сохранялись хорошими», – добавил предстоятель ПЦУ.