Отмена визита Джулиани: адвокат Трампа объяснил, почему он не приедет в Украину

Джулиани назвал нардепа Лещенко тем самым "врагом Трампа", из-за которого не поедет в Киев, депутат заявил, что адвокат президента США дезинформирован Генпрокурором Украины.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал депутата Верховной Рады Сергея Лещенко одним из тех “врагов Соединенных Штатов в окружении Зеленского”, из-за которых он не приедет в Украину.

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Об этом Джулиани рассказал в прямом эфире телеканала Fox, передает ТСН. “Я не поеду, потому что считаю, что я бы оказался в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного лица, которое было привлечено к помощи демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко. Он обнародовал "черную книгу", - сказал Джулиани.

В свою очередь Сергей Лещенко заявил, что Джулиани был дезинформирован генпрокурором Украины Юрием Луценко, который якобы оговорил депутата ради сохранения своей должности.

"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является фальшивкой. Наоборот, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили его правдивость", - пишет Лещенко в блоге на “Украинской правде”.

Депутат также добавил, что правдивость “черной бухгалтерии” подтвердил приговор по делу Пола Манафорта, а Луценко, по словам Лещенко, еще и сказал неправду о якобы осуждении нардепа за вмешательство в американские выборы. Депутат говорит, что иск в Окружной суд за административное нарушение подавал одиозный депутат Розенблат, и решение не вступило в силу, а будет оспариваться в апелляции.

Генпрокурор Юрий Луценко этот скандал пока не прокомментировал, но его пресс-секретарь Лариса Сарган оставила язвительный комментарий на своей странице в микроблоге.

“Депутат "жестяная челюсть" погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, ища крайних. Беги, Сережа, беги” - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, американское издание The New York Times проинформировало, что Джулиани, который намеревался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, отменил визит.

По данным издания, причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. В свою очередь Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

Ранее издание The New York Times написало, что Джулиани в ближайшие дни планировал посетить Киев и встретиться с Зеленским. Издание отмечало, что Джулиани якобы намеревался призвать Зеленского к тому, чтобы в Украине продолжали расследовать вопросы, которые, по утверждениям союзников Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых заинтересован Трамп. Один из этих вопросов касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.

Второй касается сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров газовой компании, которой владеет украинский бизнесмен Николай Злочевский, Burisma Holdings Limited. Издание отмечало, что цель поездки Джулиани в Киев заключалась в том, чтобы дискредитировать расследование Мюллера и потенциально нанести вред Джозефу Байдену, который сейчас является фаворитом на выдвижение кандидатом в президента США в 2020 году от Демократической партии.