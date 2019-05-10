Квест со многими неизвестными: как на Донбассе российские паспорта получают

В среду, 8 мая, Кабинет министров Украины признал незаконными российские паспорта, которые путинский режим обещает выдавать жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

«Начиная с определенных дат, которые указаны в распоряжении, а именно, с момента принятия решения о выдаче таких паспортов, все документы, изданные этими органами, будут признаваться недействительными», - сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, незаконно полученным российским паспортом будет считаться документ, на бланке которого местом выдачи значатся два населенных пункта - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области.

Несмотря на вполне прогнозируемую реакцию украинских властей на незаконные действия РФ, от своих планов в Кремле отказываться не намерены. «Кремль продолжит выдавать паспорта гражданам, которые этого пожелают, которые попадают под действия президентского указа», - сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. Согласно ему, жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей могут претендовать на ускоренное рассмотрение их заявлений на получение гражданства Российской Федерации. Отметим, что в феврале 2017 года Путин подписал еще один закон в отношении жителей оккупированной части Украины, которым признал законными паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР» на территории РФ. Правда, российским пограничникам, похоже, этот закон не указ. Иначе интернет не полнился бы историями тех, кому бумажки псевдореспублик, заменяющие украинские паспорта, не позволили даже пересечь российскую границу.

Впрочем, сейчас в Луганске и Донецке, несмотря на предостережения украинских властей и западных партнеров, за получением российских документов уже выстраиваются в очереди. Как это происходит и с какими трудностями после получения «аусвайсов» могут столкнуться украинцы, живущие за линией разграничения?

Бумажная волокита без реальных перспектив

По словам местных жителей, хоть основной пункт приема документов для получения паспортов РФ в оккупированном Луганске открылся только 6 мая, это «эпохальное событие» спровоцировало толкучку в районных паспортных столах. Ведь на практике оказалось, что перед подачей документов на российский паспорт, нужно сначала оформить паспорта «ЛНР» и «ДНР».

Как рассказала УНИАН луганчанка Елена (все имена изменены в целях личной безопасности собеседников агентства), именно это обстоятельство и вызвало ажиотаж и небывалые очереди. «У нас тут все с ума сошли с этими паспортами – денег на жизнь у многих нет, зато очереди с ночи занимают, чтобы документы подать. Вот, например, в первый день уже к 4 утра очередь была больше 200 человек. При том что паспорт стоит под 10000 рублей (примерно 4000 гривен, - УНИАН)», - говорит Елена.

По словам нашей собеседницы, очередь занимают, записываясь в два списка - для консультации и для подачи - после чего по этим спискам проводят перекличку. Елена рассказывает, что ходили слухи: место в очереди можно и купить. «Слышала, что кто-то так шутил. Тут просто огромные очереди, так что не удивлюсь, если и на этом скоро начнут делать бизнес», - рассказала девушка.

Примечательно, что в паспортном столе также нужно предъявить и украинский паспорт. Ведь именно в нем указана дата прописки. По словам Елены, это важно, так как для получения российского паспорта по упрощенной процедуре, необходимо, чтобы человек был прописан на территории неподконтрольной части Луганщины и Донетчины до 7 и 27 апреля 2014 года соответственно – «официальных» дат появления «ЛНР» и «ДНР».

Помимо паспортов, нескольких фотографий и заявления на получение российского паспорта, еще нужен целый ворох других документов - свидетельство о заключении брака или разводе, справка о смене фамилии, свидетельство о рождении ребенка и разрешение от одного из родителей в случае, если родители живут раздельно. Помимо этого, необходимо сделать ксерокопии всех бумаг и, поскольку большинство документов у многих луганчан на украинском языке, предоставить нотариально заверенный перевод от местных нелегальных нотариусов (Украина уже давно признала их работу в неподконтрольных городах незаконной).

К слову, эти нотариусы тоже решили нагреть на ситуации руки. «Пользуются безвыходным положением людей. Переводы в первый день [приема документов] были по 400 рублей, потом по 600, а на следующий день – по 800-1000 (примерно 400 гривен, - УНИАН). И это ж еще надо каждый лист заверить у нотариуса, то есть, еще по 100 рублей за одну страницу. Правда потом, насколько я слышал, люди стали жаловаться, и плату за заверение отменили. Сейчас ее не требуют», - рассказал житель оккупированного Луганска Алексей.

Дальше кошелек продолжает «худеть», поскольку нужно заплатить еще 3800 рублей (примерно 1500 гривен, - УНИАН) пошлины.

Еще один нюанс – вне зависимости от того, проживает ли человек из ОРДЛО по месту прописки на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, или же успел выехать в Россию, подавать документы на российский паспорт он может только в Луганске или Донецке. А получать заветный паспорт с двуглавым орлом… на территории России – в Новошахтинске или Покровске Ростовской области. Причем, туда нужно как-то добраться. И, естественно, за это платить.

Но даже пройдя все «круги ада», риск того, что долгожданный паспорт так и не будет получен, остается. «Ответа надо ждать 3 месяца, а за это время могут и отказать», - убежден Алексей.

Страх в помощь? Не лучшие идеи украинской власти

Ажиотаж вокруг идеи с получением российских паспортов на оккупированных территориях вполне объясним, так как большинство луганчан и дончан считают, что с российским паспортом появится возможность получать российские соцвыплаты и пенсии. Однако на самом деле это не так. Ведь согласно российскому законодательству, одного паспорта для получения льгот мало – помимо него, нужна еще и регистрация постоянного места жительства на российской территории. Поскольку Луганск и Донецк де-юре украинские, для тех, кто получит российские документы без российской регистрации, паспорт РФ у них будет «для галочки».

Мало того, те, кто пойдет оформлять российские паспорта, гипотетически могут остаться и без украинских выплат, если таковые у них еще имеются. «Инициирована проработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины», - написала в Facebook министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

Хотя, надо сказать, и сейчас эти выплаты есть далеко не у всех. Ведь фактически их получение для проживающих на неконтролируемой территории усложнили еще два года назад, когда Кабмин принял дискриминационное постановление, по которому человек, имеющий право на выплаты, должен сначала оформить справку переселенца и ежемесячно подтверждать свое местоположение по адресу, указанному в этой справке.

Но и это еще не все - в Министерстве по вопросам оккупированных территорий заговорили даже о возможности лишения гражданства «новых русских» на Донбассе. «Конституция говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – Украины. Именно поэтому те люди, которые будут получать или получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. Я думаю, что так надо будет делать – аннулировать внутренние паспорта Украины и загранпаспорта», - считает замглавы МинВОТ Юрий Грымчак.

По его словам, получить данные о тех, кто оформил незаконные российские паспорта, будет легко, ведь в России законодательство обязует граждан уведомлять органы власти о наличии любых других гражданств, кроме российского.

Но, как объясняет член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова, подобные заявления чиновников не имеют под собой юридического обоснования и прямо нарушают права человека. «Во-первых, в украинском законодательстве нет четко выписанной процедуры лишения гражданства, на чем, увы, довольно часто акцентируют свое внимание чиновники. Никто не может лишить украинца гражданства. Во-вторых, если мы говорим о двойном гражданстве или наличии гражданства другой страны, мы должны понимать, что подход должен быть один для всех, то есть государство не имеет права скрывать наличие нескольких паспортов у одних граждан и искать их у других. И самое главное – никто не может лишать украинских граждан социальных выплат и пенсий, поскольку невозможно лишить гражданства», - говорит нардеп.

По словам Сусловой, у Украины также нет реальных законных механизмов поиска иностранных паспортов своих граждан. «Это нереально сделать, потому как мы должны будем предоставить всем странам, гражданство которых мы хотим уточнить, списки наших граждан и проверить каждого из них», - убеждена она.

Парламентарий также отмечает, что Украина, вместо того, чтобы помогать украинским гражданам в изоляции, и бороться за возвращение людей, иногда нарочно создает им дополнительные проблемы и сложности. Например, такие сложности испытали на себе украинцы с Донбасса, чьи паспорта были утеряны в разгар конфликта в 2014 году, а также те, кто должен был получать их впервые (наиболее массовой эта проблема стала в период 2016-2017 годы).

Юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко напоминает, что люди должны были проходить процедуру идентификации и установления своей личности двумя-тремя другими лицами (родственниками, соседями) в отделах Госмиграционной службы на подконтрольных территориях.

И, в связи с этим, в областных отделах Северодонецка и Краматорска наблюдались огромные очереди. Сейчас, правда, ситуация несколько изменилась, и идентификация требуется лишь в редких случаях. «Сейчас идентификация, в основном, происходит по тем документам, которые предоставляют люди – водительским правам, дипломам и т.д. Дети, которые получают паспорт впервые, также проходят идентификацию лишь в редких случаях, например, если Госмиграционная служба не владеет данными о человеке или если один из родителей на момент рождения ребенка был иностранцем», - говорит Красненко.

Тем не менее, говорить о том, что Украина может потерять большинство своих людей на Донбассе из-за получения ними российских паспортов, все же преждевременно. Ведь, несмотря на очереди, в ОРДЛО проживает гораздо больше людей, считающих эту затею РФ неразумной. А потому не торопятся следовать за очередной волной паспортизации, все еще надеясь на положительные изменения и возвращение Донбасса домой, в Украину. Пока такая надежда у них есть, Украина просто обязана продолжить сражаться с агрессором за своих людей.

Анастасия Заремба