Допроса фактически не было: в ГПУ рассказали детали визита Сытника

Сытник должен подготовить письменный ответ на ряд вопросов на основе заявления нардепа Борислава Розенблата по якобы вмешательству главы НАБУ в выборы в США.

В Генеральной прокуратуре Украины сообщили подробности вызова директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника для проведения допроса касаемо возможного вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По словам спикера, Ситнику объявили его права и список вопросов, а также составлен соответствующий протокол, к которому была добавлено заявление директора НАБУ о том, что он будет пользоваться нормами УПК Украины.

Читайте такжеСытник уверяет, что НАБУ даже теоретически не могло вмешаться в выборы в США

"Он сегодня просто услышал вопросы, которые должны были быть ему заданы и после этого заявил, что собственноручно письменно будет готовить ответы на них", - уточнил представитель ГПУ.

Лысенко сказал, что был составлен протокол о неразглашении деталей досудебного расследования. Сытник попросил предоставить ему некоторое время для того, чтобы подготовить ответы.

"В марте этого года народный депутат Розенблат сделал заявление генеральному прокурору Украины по поводу того, что якобы директор НАБУ Сытник, пользуясь своими возможностями, вмешивался в президентские выборы в США. До этого также было приобщено решение Киевского апелляционного суда, которое было принято еще в декабре прошлого года, которое тоже касалось этой темы", - добавил представитель ГПУ.

По его словам, он не располагает данными, установило ли следствие, откуда у Розенблата такая информация.

Кроме того, у представителя ГПУ спросили, почему Сытника вызвали следователи Генпрокуратуры, если делом занимается Государственное бюро расследований.

Читайте такжеГПУ готовит протокол на Сытника из-за отдыха в охотничьих угодьях – СМИ

"Согласно нормам отечественного законодательства, на допрос вызывают - либо орган, который проводит досудебное расследование, либо орган, который занимается процессуальным руководством. В данном случае процессуальным руководством занимается Генеральная прокуратура Украины", - подчеркнул Лысенко.

На вопрос, спрашивали ли у Сытника об оплате за отдых на Ровенщине, о чем сообщал генпрокурор Юрий Луценко, Лысенко ответил, что не знает этого.

Также он не сказал, осуществлялись ли действия, чтобы взять образцы голоса Сытника на экспертизу.

"Возможно, это будет сделано на следующих допросах", - добавил Лысенко.

В то же время он считает, что "надо доказать, что было вмешательство".

"Пока оно не доказано... Пока речь идет о превышении служебных полномочий, возможном вмешательстве в выборы президента США", - сказал спикер ГПУ и сообщил, что Сытник в настоящее время выступает как свидетель.

Как сообщал УНИАН, следователи Генпрокуратуры вызвали Сытника на допрос на пятницу, 10 мая.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко пояснил, что Сытника вызывают на допрос как подозреваемого в уголовном производстве по факту возможного превышения им служебных полномочий.

По его словам, речь идет, в том числе, о возможном вмешательстве директора НАБУ в ход президентских выборов в США. При этом спикер добавил, что не знает, в чем именно могло заключаться это вмешательство.