Торжества с минутой молчания, марши и немного победобесия а-ля рус: как Украина прожила 9 мая

Несмотря на то, что с каждым годом праздновать День победы в российском стиле находится все меньше желающих (этому способствует запрет на «колорадские» ленточки, нацистскую и советскую символику), надеяться, что 9 мая прекратится «столкновение» тех, для кого это праздник и тех, для кого это повод почтить участников и погибших во Второй мировой войне, пока не приходится. Традиционно, наибольшие опасения, что марши а-ля российский «Бессмертный полк» закончатся плохо, вызывают регионы, которые в Кремле называют «Новороссией» - юг и восток Украины.

В Одессе 9 мая всегда проводятся масштабные мероприятия, в которых принимают участие множество людей. В этом году для обеспечения правопорядка задействовали 1,2 тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины. На площади Десятого апреля на постамент стелы «Крылья победы» горожане возложили цветы, на траверсе памятника Неизвестному матросу в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы ВМС ВСУ в память о погибших моряках на воду опустили венок. Курсанты Национального университета «Одесская морская академия» прошли колонной по центральным улицам к Аллее Славы в парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где, собственно, из года в год и происходят самые массовые акции.

Еще ранним утром потенциально «опасные» территории, в том числе Аллею Славы взрывотехники и кинологи обследовали на наличие опасных предметов, после чего правоохранители взяли объект под охрану. Проход к расположенному здесь памятнику Неизвестному матросу осуществляется исключительно через пропускные пункты. Первыми к подножию монумента возложили цветы представители ветеранских организаций и духовенства (бывшей УПЦ МП), мэр Одессы Геннадий Труханов, нардепы Сергей Кивалов, Николай Скорик и Дмитрий Голубов и другие официальные лица.

После официоза здесь же стартовала акция «Бессмертный полк» - более полутысячи человек пришли с портретами, на которых, как утверждают ее участники, фото родственников, воевавших против фашистов в годы Второй мировой войны. У некоторых - запрещенная символика - георгиевские ленты, красные полотнища...

Перед стартом акции бессменный лидер «полка» Морис Ибрагим проинструктировал «подопечных» о цели шествия – празднование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дескать, о начале Второй мировой (1939-й), «навязанной» столичной властью, лучше не вспоминать. Собравшиеся ответили громким «Ура!» и песнями советских времен, которые исполняли под «аккомпанемент» проукраинских активистов, ставших впереди колонны.

В частности, в авангарде «Бессмертного полка», некоторые участники которого были в военной форме времен СССР, пристроились с десяток националистов с портретами участников Украинской повстанческой армии. Такое соседство вызвало, само собой, не совсем здоровый ажиотаж - между сторонами начались перепалки. В противовес «Бандера, Шухевич – герои Украины!» послышалось – «Одесса –Новороссия!», «фашисты», «мерзавцы» и рекомендация переехать из Южной Пальмиры, желательно, во Львов.

Стоит отметить, что подавляющее большинство собравшихся, в том числе и участники «Бессмертного полка» пришли на Аллею Славы просто почтить память погибших. Среди красных шаров и зеленых пилоток со звездами мелькали сине-желтые флажки и приколотые к одежде алые маки. Люди спокойно возлагали цветы и покидали мемориал, освобождая проход вновь прибывшим.

Однако картину изрядно подпортила пророссийски настроенная тусовка, в основном – завсегдатаи сходок на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года во время массовых погибли более 40 человек.

Сегодня вместе с Морисом Ибрагимом и известной местной «любительницей русского мира» Ниной Качановской они слились с организованной колонной «полка», откуда, кроме «Вставай, страна огромная» и «Катюша», отчетливо доносился не двузначное: «Фашизм не пройдет!», «Бандеровские бесы, вон из Одессы!». Затерявшиеся в толпе провокаторы, заводили: «Донецк, мы с тобой!», «Мы не янки, мы – славяне, наши братья – россияне!», «Одесса – русский город!».

Несколько особо агрессивных пенсионерок сделали замечание за «неподобающий вид» девушкам, пришедшим к монументу в вышиванках. Досталось и некоторым журналистам, которые вели репортажи с места событий на украинском языке: «Здесь говорят на русском!»… Нарочито «светилась» дама в белой футболке с изображением депутата Одесского областного совета Вячеслава Маркина (сторонник антимайдана, который погиб в Доме профсоюзов в мае 2014-го)…

Закрепив позиции недалеко от монумента Неизвестному матросу, небольшая компания женщин до хрипоты скандировала: «Одесса, вставай, Бандеру выгоняй!», «Одесса, смелее гони Бандеру в шею!», «Севастополь – город герой!», «Ленинград – город герой!», «Москва – город герой!»... Впрочем, призывы присоединиться к кричалкам окружающие восприняли без особого энтузиазма. «Не услышали» эти надсадные вопли и полицейские, зато правоохранители относительно быстро реагировали на запрещенную символику. Например, на Аллее Славы они остановили мужчину с георгиевской лентой. С аналогичной «меткой» вывели из массовки какую-то гражданку. Она оказывала сопротивление полицейским и выкрикивала: «Герои Великой Отечественной войны!».

Попал под раздачу нетрезвый гражданин в красной футболке с советской символикой, а на одном из пропускных пунктов задержали злоумышленника с кастетом. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Запрещенный предмет у мужчины, понятно, изъяли.

В целом, как утверждают в полиции, в Одессе – все спокойно. Большинство зафиксированных за сегодня событий, связано исключительно с пресловутой запрещенной символикой.

Аллею Славы уже посетили тысячи горожан. Вечером люди продолжают нести цветы к знаковым местам, а полиция – нести службу в усиленном режиме.

В свою очередь, в Николаеве в акции «Бессмертный полк» приняли участие около тысячи человек. Шествие прошло по улице Соборной от проспекта Центрального до улицы Адмиральской. Во время «марша» участники акции были окружены кордоном полиции со всех сторон. Во главе колонны следовал духовой оркестр, играющий песни советских времен.

Большинство участников несли портреты фронтовиков и скандировали «Фашизм не пройдет».

Колонна прошла вдоль улицы Соборной к мемориалу Героям-ольшанцам на Соборной площади. Тут участники акции возложили цветы и венки к памятнику, а также развернули у памятника транспарант с надписью: «Бессмертный полк». А после этого… устроили пляски возле мемориала «Вечный огонь». Периодически между ними и представителями националистических организаций, которые, традиционно, сопровождали действо, возникали словесные перепалки, однако до серьезных конфликтов не доходило.

За время мероприятий возник единственный потенциально опасный момент, когда неизвестный пытался бросить в колонну «Бессмертного полка» дымовую гранату. Мужчину с длинной картонной трубкой в руках заметили и обезвредили полицейские. По факту инцидента был составлен протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). Кроме того, в полиции сообщили, что, в основном, нарушения со стороны участников разнообразных акций в регионе были связаны с ношением запрещенной символики.

В Херсоне же в честь 74-й годовщины победы над фашизмом провели два митинга. Кроме главного городского торжества, которое традиционно прошло в парке Славы, в Херсоне провели митинг на площади возле мемориала «Слава Украине!», сооруженного в память о Небесной сотне и о воинах, погибших в Донбассе.

Если на главном городском митинге риторика выступавших была преимущественно нейтральной, и содержание речей сводилось к словам благодарности ветеранам за победу и за мир, то на митинге возле мемориала «Слава Украине!», проведенном за час до начала больших торжеств, упор делался на антироссийскую риторику.

Так, ведущие проводили параллели между событиями Второй мировой войны и событиями в новейшей истории Украины, сравнивали оккупацию чешской Судецкой области с оккупацией части Донбасса, а аншлюс Австрии – с аннексией Крыма.

Этот митинг, в котором участвовали представители областной и городской власти, чиновники, участники АТО и активисты, продолжался не более получаса. Потом его участники прошли колонной к парку Славы. Да ними на набережную парка, где прошел основной митинг, пришли участники другого шествия, организованного местными представителями партии Оппозиционный блок. Это шествие двигалось от Херсонского областного академического театра им. Кулиша.Участников этого шествия (около пятисот человек) сопровождали около сотни сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии.

На набережной парка Славы, где проходили главные городские мероприятия в честь Дня Победы, присутствовали представители разных политических сил, вплоть до активистов бывшей Херсонской облорганизации запрещенной сейчас КПУ.

Впрочем, мероприятия прошли без стычек. Участники, являющиеся носителями разных политических взглядов, ограничивались словесными перепалками и выкриками из толпы. Так, во время выступления и. о. главы Херсонской облгосадминистрации Дмитрия Бутрия, заявившего, что победа над фашизмом – заслуга всех, кто с ним сражался, оппоблоковцы и экс-коммунисты скандировали: «Ганьба!» и «Спасибо деду за победу!». Но до обострения и стычек не дошло.

На этом митинге присутствовали пять участников боевых действий Второй мировой войны. В том числе – единственный из ныне здравствующих херсонцев, участвовавших в освобождении города, - 95-летний Дмитрий Перетятко.

После митинга его участники возложили цветы к памятнику воинам освободителям и Могиле неизвестного солдата. Представители Оппоблока вместе с цветами клали и воздушные шары с символикой партии. Эта политическая сила была единственной в Херсоне, использовавшей празднование Дня Победы для саморекламы.

Как сообщили Главном управлении Нацполиции в Херсонской области 9 мая обошлось без серьезных нарушений общественного порядка. Безопасность примерно 10 тысяч горожан, участвовавших в мероприятиях, обеспечивали 520 полицейских и бойцов Нацгвардии.

В столице, в парке Вечной Славы, в церемонии чествования памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, министры и главы церквей ПЦУ и РПЦ, а также пятый президент Украины Петр Порошенко. Участники акции возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, после чего почтили память погибших минутой молчания. Военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

В свою очередь, избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне в сообщении в Telegram-канале «ЗеКоманды». Он рассказал, что посетил могилу своего дедушки, ветерана войны Семена Зеленского: «Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить». Зеленский подчеркнул, что украинцы внесли огромный вклад в победу. «Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!», - подытожил избранный президент.

На акции в Киеве «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк», среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей. Это изображение оказалось троллингом со стороны активистов общественного объединения «Демократична сокира», которые заявили, что на акцию «Бессмертный полк» слишком часто приносят фото вовсе не «воевавших дедов», а фейковых ветеранов. Или же чествуют только героев советской армии, не говоря о роли ОУН и УПА.Кроме Саши Грей и лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша (демонизируемого в российском информпространстве) активисты «ДС» держали в руках стилизованные портреты киногероев с насмешливыми подписями типа «Освободитель вселенной».

В целом, все мероприятия прошли мирно. В полиции отчитались, что, в основном, конфликты между участниками разных акций носили только словесный характер: словесные перепалки не переходили в рукоприкладство. Особо ярых спорщиков утихомиривали полицейские диалога.

Кроме того, было составлено несколько админпротоколов за ношение запретной символики.

Самым мирным, пожалуй, на 9 мая можно считать Чернигов. Здесь более тысячи жителей - ветераны войны, воины-афганцы, участники АТО / ООС, офицеры и солдаты ВСУ, представители госучреждений, политических партий и общественных организаций - приняли участие в торжествах ко Дню Победы над нацизмом.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному Огню и минутой молчания почтили память всех погибших земляков в годы Второй мировой войны.После выполнения духовым оркестром Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ Государственного Гимна Украины прозвучали залпы воинского салюта, который дали воины Черниговского гарнизона.

Кроме того, накануне мероприятий 9 мая, на нижней площадке Мемориала Славы представители националистических организаций - местных ячеек «Правого сектора» и Национального корпуса разместили плакаты с надписями важных событий в истории Украины, связанных с борьбой с Россией. Среди них - Голодомор, бой под Крутами, Конотопская битва и современные Донецкий и Луганский аэропорты, Авдеевка, Дебальцево и др. Плакаты активисты разместили на месте снятых в рамках декоммунизации барельефов. И 9 мая их не стали убирать.

В целом в Украине мероприятиях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тысяч человек, празднование прошло спокойно.

Директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что общественный порядок во время мероприятий охраняли почти 22 тысячи правоохранителей - полицейских и нацгвардейцев.

По его словам, по всей стране в полицию поступило только 33 сообщения о правонарушениях во время празднований. "По состоянию на настоящее время имеем 33 сообщения о происшествиях, связанных с использованием запрещенной символики. Больше всего в Днепропетровской области - 7, Николаевской - 5, Одесской - 3 и в Киеве - 6 случаев. Из них 13 сообщений - это сообщения об использовании «георгиевской ленточки».

Кроме того, правоохранители зафиксировали 15 фактов использования советской символики - красных флагов, изображений серпа и молота. По 13 случаям составлены админпротоколы по ст. 1733 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит взыскание штрафов в размерах от 850 до 2550 грн.

В ЕРДР внесена информация о 5 фактах по ст.436-1 Уголовного кодекса - изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики.

Кроме того, сегодня были открыты дела по фактам хулиганских действий, совершенных группой лиц. Речь идет об инциденте на трассе Кривой Рог - Днепр, когда около 10 хулиганов забросали камнями два автобуса, а также о случае в Днепре, где злоумышленники пытались облить красной краской участников акции Марш мира.

«В целом мероприятия в государстве прошли спокойно. Это также результат превентивной работы полиции, которая накануне провела разъяснительную работу с организаторами акций о недопустимости использования запрещенной символики и совершения провокаций. Мы констатируем, что в этом году граждане лучше выполняют требования законодательства относительно запрещенной символики», - сказал Таркало.

Возможно, Украина постепенно уходит от победобесия а-ля рус. И, возможно, в будущем 9 мая перестанет носить в нашей стране некий сакральный характер. Тем более, что в большинстве регионов ждут уже другого Дня Победы – над российским оккупантом.

УНИАН