Волкер предлагает России освободить украинских моряков, а потом обменяться пленными с Украиной

По словам спецпредставителя США, у российской стороны никогда не было желания осуществить полный обмен пленными.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предлагает России сначала освободить украинских моряков, а потом осуществить обмен пленными с Украиной.

Об этом он заявил в интервью Русской службе BBC.

В частности, у спецпредставителя США спросили, считает ли он осуществимыми планы избранного президента Украины Владимира Зеленского касательно поиска нового подхода к проблеме Донбасса, а также обмена пленных по принципу «всех на всех».

«Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. С их стороны всегда было много формальностей, которые в действительности были невыполнимы. Последний крупный обмен пленными произошел около полутора лет назад», - отметил Волкер.

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«Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года», - сказал спецпредставитель США.

Затем, по его словам, мог бы последовать договорной обмен пленными между Украиной и Россией.

«Думаю, это было бы замечательной идеей», - подчеркнул Волкер.

При этом он напомнил, что есть еще ряд предложений, в частности продолжительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до настоящего момента.

«Дальнейшее отведение тяжелого вооружения также было бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение действительно безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения. И многое другое, что обсуждалось ранее, но никогда не было выполнено. Возможно, сейчас есть шанс вновь вернуться к этому», - считает Волкер.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что ожидают через две-три недели решение Международного трибунала ООН по морскому праву с иском против России о применении временных мер, которые заключаются в освобождении и возвращении на Родину пленных Россией украинских моряков.