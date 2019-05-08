Выдача паспортов на Донбассе: Климкин будет добиваться от ЕС экономических санкций против РФ

Глава МИД потребует от стран-членов Евросоюза не признавать документы, которые Россия выдает украинцам на оккупированном Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13-14 мая в ходе визита в Брюссель будет добиваться от Европейского Союза введения экономических санкций против Российской Федерации из-за упрощения процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

"13-14 мая министр иностранных дел Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю празднования 10-й годовщины инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", - сообщила спикер.

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В частности, 13 мая глава МИД примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства" под председательством высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Кроме того, мероприятия к 10-й годовщине ВостП будут включать в себя конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, проведение ужина от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран "Восточного партнерства", а также встречу глав МИД стран ВостП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана.

В рамках запланированных мероприятий должно состояться обсуждение достижений в рамках "Восточного партнерства" за десять лет инициативы, проблемы, стоящие перед странами региона, и также будет начата дискуссия касаемо приоритетных направлений дальнейшего развития этой внешнеполитической инициативы ЕС после 2020 года.

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В МИД заявили, что у Климкина будет возможность провести отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза. "В ходе которых среди прочего будут обсуждены вопросы паспортной провокации со стороны Российской Федерации и возможные совместные меры по консолидации усилий с нашими западными партнерами для того, чтобы противодействовать этой паспортной агрессии", - подчеркнула Зеленко.

В этой связи она сказала, что у Климкина будет возможность переговорить фактически со всеми министрами.

"Наши ключевые цели? Безусловно, добиться непризнания паспортов и сделок, связанных с ними, добиться расширения санкций экономических и персональных вследствие введения такого закона, и безусловно, нам важно, чтобы наши западные партнеры понимали, что речь идет об опасности распространения этой паспортной агрессии, ведь мы знаем, как выглядела ситуация в ходе других конфликтов. Россия уже прибегала к таким шагам. Мы видим, что гибридный инструментарий Российской Федерации чрезвычайно разветвлен", - отметила спикер.

Она сказала, что Россия, кроме экономического оружия и других средств давления, прибегла еще и к паспортному инструментарию. "Надо, чтобы реакция Западного сообщества была консолидированной, и мы очень надеемся, что она найдет свое отражение либо в виде обширных санкций, либо просто консолидированной взвешенной политики непризнания документов в дальнейшем", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.