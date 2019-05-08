Глава МИД Канады сравнила Зеленского с Трюдо

Министр иностранных дел Канады считает очень важным, что за Зеленского "проголосовала вся Украина".

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заверила, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Зеленского, об этом она сказала сегодня во время встречи в Киеве.

Зеленский обсудил с Фриланд борьбу с коррупцией и Минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал Зеленский. Для этого, сказал новоизбранный президент, его команда будет делать так, чтобы граждане меньше контактировали с чиновниками. Наша цель - это государство в смартфоне ", - пояснил он.

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Со своей стороны Фриланд отметила, что в некоторых сферах "и Канада может брать пример с Украины", в частности, это касается системы электронных деклараций.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сказала министр иностранных дел Канады.

Она подчеркнула, что современным политикам очень важно слушать своих граждан.

По словам Фриланд, "очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика, это пример для всех стран постсоветского региона, в частности, для россиян".

Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. "У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заверили победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского в готовности продолжать развивать партнерские отношения между обеими странами.