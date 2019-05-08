Украину избрали в состав двух комиссий ООН

Соответствующее решение было принято 7 апреля.

Украинская сторона была избрана в две комиссии Организации объединенных наций: в Комиссию по наркотическим средствам и Комиссию по народонаселению и развитию.

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Как сообщается в Twitter Миссии Украины и ООН, соответствующее решение было принято 7 апреля.

"Сегодня украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (2020-2023 гг.) и в Комиссию по народонаселению и развитию (2020-2024 гг.)", - говорится в сообщении.

Данные комиссии входят в состав одного из важнейших органов ООН — Экономического и социального совета.

Сегодня Украину избрали в Комиссии по наркотическим средствам (2020-2023 гг.) и к Комиссии по народонаселению и развитию (2020-2024 гг.) pic.twitter.com/E1RdKymOoZ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 мая 2019 г.

Ранее Депутаты Свободной демократической партии Германии (FDP) выступили с предложением отправить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции ООН.