В Высшем антикоррупционном суде назвали сроки начала работы

ВАС является высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. В его составе должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

Исполняющий обязанности главы Высшего антикоррупционного суда Олег Павлишин считает, что суд начнет работать ориентировочно в августе-сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос касаемо ориентировочной даты запуска суда.

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«Ориентировочный... есть две даты: август, сентябрь», - отметил Павлишин.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.