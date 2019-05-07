Луценко заявил о юридических разногласиях в вопросе роспуска парламента

Также генпрокурор Юрий Луценко отметил, что развитие страны определяет баланс власти между президентом и парламентом.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о существовании юридических разногласий относительно определения даты, от которой отсчитывается полугодовой иммунитет парламента от роспуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам в Киеве.

«В юридическом сообществе есть две точки зрения на эту проблему (роспуск Верховной Рады - УНИАН) - закон прописан достаточно нечетко. Он говорит о дате, связанной с приобретением статуса новоизбранным парламентом. Некоторые считают это со дня официального объявления результатов выборов, некоторые считают это со дня принесения присяги новоизбранными депутатами. Поэтому есть расхождения в дате, от которой отсчитывается полугодовой иммунитет от роспуска парламента», - сказал он.

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«Это не моя компетенция, об этом должны дебатировать или в команде администрации новоизбранного президента, или в Верховной Раде, или в судах. Я рекомендовал бы уважать демократию и Конституцию. Она предусматривает распределение ветвей власти и определенную преемственность», - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, избрание президента Украины теперь не означает гарантированного пятилетнего курса, единолично определенного этим человеком.

«В отличие от избрания, например, Кучмы и Януковича. Теперь именно баланс власти между президентом и парламентом определяет развитие страны. Мне кажется - это правильно, таким путем идут все процветающие демократические страны мира. И нам не стоит изобретать велосипед, даже если кому-то на нем удобно ездить на работу», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что видел проект указа президента Украины о роспуске парламента на основании отсутствия коалиции.

Согласно оценкам экспертов, в случае наличия оснований, президент может распустить парламент не позднее 28 мая, поскольку, согласно Конституции, Верховную Раду нельзя распускать за полгода до парламентских выборов.

24 апреля председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк выразил мнение, что президент имеет полномочия распустить Верховную Раду до 14 июня.

4 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано.

«Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ», - сказал он.