Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано (видео)

Новоизбранный президент заявляет, что сообщит об этом, когда будет иметь соответствующие полномочия.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи в субботу с представителями парламентских фракций.

Читайте такжеВ Зеленского назвали причину для роспуска Рады

Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос роспуска парламента, Зеленский сказал: «Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ».

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидерами парламентских фракций заявил, что будет предлагать дату своей инаугурации на воскресенье, 19 мая.