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Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано (видео)

17:44, 04 мая 2019
Политика
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Владимир Зеленский прокомментировал вариант роспуска ВР / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи в субботу с представителями парламентских фракций.

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Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос роспуска парламента, Зеленский сказал: «Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ».

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидерами парламентских фракций заявил, что будет предлагать дату своей инаугурации на воскресенье, 19 мая.

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Теги: #Верховная Рада Украины#Владимир Зеленскийпогода в Киеве