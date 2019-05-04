Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано (видео)
17:44, 04 мая 2019Политика
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Новоизбранный президент заявляет, что сообщит об этом, когда будет иметь соответствующие полномочия.
Владимир Зеленский прокомментировал вариант роспуска ВР / фото УНИАН
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи в субботу с представителями парламентских фракций.
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Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос роспуска парламента, Зеленский сказал: «Все хотят услышать, будем мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ».
Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидерами парламентских фракций заявил, что будет предлагать дату своей инаугурации на воскресенье, 19 мая.
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