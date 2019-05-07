В ГПУ угрожают силой доставить Порошенко на допрос по делу Майдана

Руководитель управления спецрасследований ГПУ считает, что нежелание Порошенко подписывать протокол допроса выглядит как "умышленные действия".

Генеральная прокуратура повторно будет вызывать президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана, и в случае его повторной неявки будет обращаться в суд относительно наложения на него штрафа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк под Главным следственным управлением ГПУ после неявки Порошенко на дополнительный допрос.

По словам Горбатюк, Порошенко вызывался сегодня на 10.00 для того, чтобы следователи задали ему дополнительные вопросы, касающиеся событий 18-19 февраля 2014 года и 1 декабря 2013 года.

"С момента первого допроса, который состоялся в ноябре 2016 года, Петр Алексеевич несколько комментариев давал о событиях Майдана, в которых содержались данные, которые он не предоставлял во время первого допроса", - отметил он.

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Как подчеркнул Горбатюк, в течение двух с половиной лет Порошенко не нашел время, чтобы подписать протокол первого допроса относительно событий во время Майдана. "Допрос проходил под видеозапись ... Он спешил тогда и попросил подписать (протокол допроса - УНИАН) на следующий день", - отметил он, подчеркнув, что следствию важно завершить это процессуальное действие. По словам прокурора, на десятки напоминаний, к сожалению, никакого реагирования не было.

Как сообщил Горбатюк, копии протокола допросов передавались Порошенко и через генпрокурора, и Горбатюк лично обращался к сотрудникам Администрации президента.

Он подчеркнул, что, хотя первый допрос и состоялся, и есть его видеозапись, он не получил полноценного процессуального статуса на сегодняшний день.

"Поскольку он (Порошенко - УНИАН) не явился, мы будем его дальше вызывать, пока не реализуем эти наши процессуальные полномочия", - добавил прокурор.

Руководитель управления спецрасследований ГПУ отметил, что такое нежелание Порошенко подписывать протокол допроса выглядит как "умышленные действия".

"На сегодняшний день привод применить нельзя, то есть, если будет повторная неявка, мы будем обращаться в суд, чтобы он наложил штраф. Пока он имеет статус президента - он не позволяет применять любой привод в отношении него ... Если закончатся полномочия (президента) - будем обращаться в суд по применению привода", - заявил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Горбатюк объяснил, что от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов, касающихся расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции Достоинства. Как сказал Горбатюк, протокол допроса от 2016 года не подписан до сих пор, поскольку тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге. Однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал уже расшифрованный протокол.

Сегодня, 7 мая, Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры. По словам Горбатюка, "к сожалению, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не уведомили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса".