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Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

15:01, 06 мая 2019
Политика
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Петр Порошенко / REUTERS

Президента Украины Петра Порошенко во вторник, 7 мая, вызывают в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.

Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, 7 мая в 10.00 Порошенко ждут в Главном следственном управлении ГПУ на улице Борисоглебской в Киеве для допроса в качестве свидетеля.

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Как сказал прокурор, от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов, касающихся расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции Достоинства.

Горбатюк пояснил, почему протокол допроса от 2016 года не подписан до сих пор. По его словам, тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге, однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал уже расшифрованный протокол.

Также прокурор отметил, что ему неизвестно, придет завтра Порошенко или не придет.

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Теги: #ГПУ#Порошенко#допрос#майдан