Россия обещает применять ядерное оружие только в "исключительных случаях"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"На днях один из моих американских коллег, который руководит аналогичным подразделением в Госдепартаменте, говорил о том, что, дескать, Россия преувеличивает роль ядерного оружия, выпячивает его, угрожает другим. На самом деле все это недобросовестное суждение", - сказал Ульянов.

По его словам, соответствующие положения в военной доктрине РФ не претерпели изменений.

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"Суть этих положений носит сугубо оборонительный характер... Смысл в том, что мы оставляем за собой применить ядерное оружие в двух случаях. Первый - когда мы подверглись агрессии с примирением оружия массового уничтожения, второй - когда против России совершена агрессия с применением обычных вооружений, когда само существование государства оказалось под угрозой", - добавил он.

Ульянов заверил, что "это два исключительных случая", когда РФ может применить ядерные вооружения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму.