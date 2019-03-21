В посольстве США отреагировали на слова Луценко о "списке неприкасаемых" (видео)
Заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом Соединенных Штатов Америки Мари Йованович списка "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности.
Об этом сообщается в ответе посольства США, сообщает ТСН.
"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович", - сказано в тексте. Там также отмечается, что обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции. "Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - подчеркнули дипломаты. И объяснили, что озвучивание претензий в средствах массовой информации Соединенных Штатов не делает эти претензии правдивыми.
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Также в ответе содержится заверение относительно верности США идеи поддержки реформ в Украине.
"Чтобы достичь успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах", - отмечается в тексте.
Дипломаты пояснили, что их страна неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, в том числе и финансовой поддержки необходимых для развития Украины изменений в системе правосудия, однако распределяет средства, учитывая потребности момента.
"В случае отсутствия политической воли, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем свою ответственность перед налогоплательщиками США и перемещаем средства помощи туда, где они могут сделать положительный результат", - пояснили в посольстве.
Как сообщалось, генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку.