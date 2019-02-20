Луценко "чувствует свой долг" ответить, кто приказал убивать майдановцев

По словам генпрокурора, фактически завершено следствие в отношении лиц, которые отдавали приказы, повлекшие убийства и ранения на Майдане.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает, что дело о расстрелах на Майдане будет направлено в суд сразу после решения Верховной Рады Украины о продлении процедуры заочного осуждения.

«Только память и справедливое наказание виновных - наша защита от повторения таких трагедий, как гибель Небесной Сотни», - отметил Луценко на своей странице в Facebook и добавил, что понимает свой долг ответить обществу на вопрос, кто дал приказ убивать «майдановцев».

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«И вот сегодня, в день 5-й годовщины кровавых событий, я могу твердо сказать: следствие установило не только 66 человек исполнителей, которые подозреваются в убийствах (из них 46 - бежали в РФ, остальные - под стражей). ГПУ в этом году фактически завершило следствие в отношении тех, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане», - подчеркнул генпрокурор.

Луценко добавил, что комиссия экспертов и специалистов на основании 988 томов материалов следствия пришла к заключению, что гибель и ранения участников мирных собраний на Майдане находятся «в прямой причинной связи с решениями и действиями экс-президента Януковича, экс-главы СБУ Якименко и его подчиненных Тоцкого, Ганжи, Потиевского, Щеголева, экс-министра внутренних дел Захарченко и его подчиненных Шуляка, Конопляника, Миколенко, министра обороны Лебедева, экс-начальника Генштаба Заманы».

«Как генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

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В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 десятков студентов на МайданеНезалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в общей сложности во время Евромайдан пострадали 2,5 тыс. человек.