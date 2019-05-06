Климкин рассказал, когда будут решать вопрос по встрече в "нормандском формате"

Министр подтвердил, что никаких конкретных дат "нормандских встреч" на любом уровне пока нет.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что взаимодействие в "нормандском формате" будет определяться после согласования в Верховной Раде даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

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"С немецкими друзьями, с французскими друзьями я в постоянном контакте... Но на сегодня я могу для всех подтвердить: никаких конкретных дат для "нормандских встреч" на любом уровне у нас пока нет. Как только мы согласуем повестку дня возможной встречи, тогда мы будем говорить о соответствующей дате. На сегодняшний день точных договоренностей по данному поводу нет", - отметил министр.

"Думаю, что определение даты инаугурации зависит от нашего парламента, он должен определить эту дату, а потом мы будем смотреть касаемо возможного взаимодействия в "нормандском формате". Независимо от даты инаугурации, конечно, есть очень плотный контакт с нашими друзьями», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Верховной Раде Зеленский провел встречу с представителями депутатских групп и фракций, на которой, в частности, обсуждался вопрос инаугурации.

Перед началом встречи он отметил, что будет предлагать провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая.

По результатам встречи Зеленский заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады.