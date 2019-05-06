Генерал оценил идею команды Зеленского по деоккупации Донбасса

Чтобы вести дальнейшие переговоры о будущем Донбасса, надо сделать обмен всех на всех и остановить ведение боевых действий, отметил генерал.

Боевые действия на Донбассе можно остановить в течение года, однако восстановление украинского суверенитета на данных территориях затянется надолго.

Такое мнение высказал бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает «Обозреватель». Он прокомментировал заявление советника Владимира Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина о том, что Донбасс можно вернуть Украине в течение пяти лет.

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"Возвращение Донбасса можно трактовать как завершение войны. Это достаточно долгий путь. Россия с Японией до сих пор в состоянии юридической войны, еще не решены территориальные претензии. Достаточно много государств в мире, которые находятся в таком состоянии", – отметил генерал.

По его словам, чтобы вести дальнейшие переговоры о будущем Донбасса, надо сделать обмен всех на всех и остановить ведение боевых действий.

"В части остановки ведения боевых действий, я думаю, что это реальная задача этого года, если заниматься переговорами и продвигаться. Но мы видим историю с паспортами РФ на Донбассе, которую Путин закрутил, экономическое давление, остановку поставок нефти. Говорят одно, делают второе, а думают совсем другое, к сожалению", – заявил Романенко.

Комментируя вероятность силового сценария возвращения Донбасса, генерал отметил: "Разработать – не вопрос, и если подготовиться, можно за месяц дойти до границы. Но при Путине Россия не остановится. Они начнут контрдействия с территориальными потерями и так далее. Вопрос не в том, чтобы временно поставить флаг или за 10 км от линии разграничения, или даже на границе, а решить вопрос в принципе по восстановлению суверенитета. А здесь не совсем просто".

Романенко не исключил появления на Донбассе миротворческой миссии ООН.

"Если переговоры начнутся – дальше можно задействовать миссию ООН. Но если позитивно продвигаться по переговорам, можно решить вопрос без миссии ООН. Они, если только договорятся, в этом году будут изучать вопрос, проводить разведку, оценку ситуации. В лучшем случае через год они могут появиться там", – пояснил он.