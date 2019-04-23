Генерал раскритиковал "неадекватную" помощь Запада Украине в условиях агрессии РФ

Генерал подчеркнул, что страны-гаранты Будапештского меморандума могли бы помочь, применив в отношении России более жесткие санкции, и предоставив Украине оружие.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что Украина строго придерживается тех обязательств, которые взяла на себя по Будапештскому меморандуму, однако западные партнеры свои обещания по данному документу не выполнили.

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"Отказ от ядерного оружия был требованием, которое Украина выполнила в полной мере в обмен на обещание стран-гарантов уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. (Напомним, что свои подписи под Будапештским меморандумом поставили лидеры США, Великобритании, России и Украины. Кроме того, Франция и Китай предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но свои подписи под этим меморандумом не поставили, – Ред.). Однако все эти страны нарушили данные Украине обещания", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, страны-участники своим бездействием поспособствовали тому, что Россия посмела посягнуть на территориальную целостность Украины. Запад оказал Киеву слишком незначительную поддержку, как при аннексии Крыма, так и во время захвата моряков в Керченском проливе.

"Посмотрите, к чему была сведена помощь Запада Украине после досмотра наших суден Россией в Черном и Азовском морях и инцидента вблизи Керченского пролива, в результате которого украинские моряки оказались в плену у россиян. Все свелось к решению об обучении наших моряков и войск береговой охраны, к заходу нескольких кораблей в Черное море и обмену информацией. Важно ли это? Да. Нужно ли? Да. Достаточно ли? Безусловно, нет!" – отметил спикер.

Романенко подчеркнул, что страны-гаранты могли бы помочь Украине, если бы захотели. Достаточно было применить в отношении России более жесткие санкции, а Украине предоставить оружие.

"Кроме того, Запад вполне мог бы ввести более эффективные экономические санкции против России, запретив российским кораблям заходить в европейские, американские и канадские порты. Но такого решения тоже не последовало. Потому вся нынешняя помощь Запада, на мой взгляд, является совершенно недостаточными и неадекватными происходящему мерами", - заявил он.

Эксперт полагает, что санкции западных стран против России абсолютно неадекватны тем действиям, которые Кремль осуществляет в отношении Украины.