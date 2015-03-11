Нуланд: Крым и часть Донбасса живут в условиях "господства террора"

Такое заявление сделала высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США Виктория Нуланд, добавив, что в разжигании кровавого конфликта виновата Москва, передает DW.DE.

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"В то время как Украина строит мирное, независимое, демократическое государство на 93 процентах своей территории, Крым и отдельные районы на Востоке Украины страдают от господства террора", - подчеркнула она. Виктория Нуланд обвинила Россию в развязывании вооруженного конфликта, который унес тысячи жизней.

"Сегодня Крым остается незаконно оккупированным и нарушения прав человека является нормой, а не исключением, для многих групп риска", - добавила Виктория Нуланд. По ее мнению, под угрозой преследования - крымские татары, украинцы, которые отказались сдавать свои паспорта, журналисты.

"На Востоке Украины Россия и ее сепаратистские марионетки развязали кампанию невиданного насилия и грабежей", - сказала Виктория Нуланд. По мнению представительницы Госдепартамента, конфликт на Востоке Украины является сфабрикованным, он контролируется Кремлем и подпитывается поставками российских танков и тяжелых вооружений, а финансируется за счет российских налогоплательщиков, но при этом он уже унес жизни не только более чем 6 тыс. украинцев, а и сотен молодых россиян, которых отправили воевать.